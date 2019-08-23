İşte Beyazıt Öztürk'ün yeni işi! Ünlü komedyen kolları sıvadı...

Yatırımlarını daha önce ev alarak değerlendiren başarılı komedyen bu kez turizm sektöründe adından sıkça bahsettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, Karaköy Vekilharaç Sokak’ta bulunan otelin ardından bu kez Beyazıt’ta bir yer açmak için kolları sıvadı. Eski bir binayı komple satın alan Beyaz, altını dükkân üstünü ise otel olarak yeniden hizmete sokacak. Bunun için gerekli evrak işlemlerini başlatan ünlü isim, yakında tadilatlara start verecek.