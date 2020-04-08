Bestemsu Özdemir yasağı deldi! Maskesiz markette yakalandı
Oyuncu Bestemsu Özdemir uyarıları dikkati almadı ve maskesiz markete gitti. Bir anda gazetecileri karşısında görünce ise panikledi!
Bestemsu Özdemir, corona virüs yasaklarını hiçe saydı. Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye girdi.
MONTU İLE AĞZINI KAPATTI
Takvim'de yer alan habere göre; hiçbir önlemi olmayarak kendisi ve başkalarının sağlığını hiçe sayan Bestemsu Özdemir, montu ile ağzını kapattı.
CEZASI 392 TL
Özdemir, gazetecileri fark edince de güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sorarak durumu kurtarmaya çalıştı. Maskesiz markete girmesinin cezası 392 TL!