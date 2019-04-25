Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in korumasından tehdit!

Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç ile yollarını ayırdığı konuşulan ünlü futbolcu, objektiflere yakalandığını fark edince kısa süreli panik yaşadı.

Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli magazin basının gündeminde olan Adem Ljajic, yaşadığı panik sonrası kız arkadaşının elini bıraktı.

Bu sırada yanında bulunan koruma görünümlü arkadaşı ise gazetecilerin fotoğraf çekmesine engel olup "Fotoğraf çekme makinanı kırarım" şeklide tehditler savurdu.

Ayrıca Adem Ljajic'ın eski sevgilisi Sofija Milosevic, aşk hayatıyla ilgili yaptığı son açıklamada ise bir daha futbolcu sevgili yapmayacağını söylemişti. Güzel model, "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar onlarla yeterince ilişki yaşadım" şeklindeki açıklaması uzun süre konuşulmuştu. (Snobmagazin)