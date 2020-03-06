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  3. Berrak Tüzünataç'ın videosu sosyal medyayı salladı! Meğer Burcu Esmersoy'a benzemek istemiş

Berrak Tüzünataç'ın videosu sosyal medyayı salladı! Meğer Burcu Esmersoy'a benzemek istemiş

Berrak Tüzünataç'ın videosu sosyal medyayı salladı! Meğer Burcu Esmersoy'a benzemek istemiş

Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç'ın şaşırtan bir videosu ortaya çıktı. Tüzünataç'ın, Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezine gidip “Burcu'ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” dediği video sosyal medyayı salladı.

Berrak Tüzünataç’ın, Burcu Esmersoy’un düzenli olarak bakım maskeleri yaptırdığı Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezine gidip “Burcu’ya ne yapıyorsanız bana da aynısını yapın” dediği bir video önceki gün sosyal medyaya düştü. Burcu Esmersoy o merkezde cilt parlaklığı için Venüs maskesi yaptırıyor, aynısı Berrak Tüzünataç’a uygulanıyordu.

VİDEO YENİ DEĞİL!

Videonun Nisan 2019’a ait olduğu da ortaya çıktı. Bu tarihte Burcu Esmersoy, hâlâ Berk Suyabatmaz ile evliydi. Çift, Eylül 2019’da boşandı. Berk Suyabatmaz 4 aydır Berrak Tüzünataç ile birlikte.


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