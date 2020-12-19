Berrak Tüzünataç vücudundaki yazıların ne anlama geldiğini açıkladı

Fİ dizisindeki performansı ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, vücudunun her yerinde 'bla bal' yazılı olan bir paylaşımda bulunmuştu. Yaptığı paylaşıma 'Bekleyin devamı gelecek' notunu ekleyen Berrak Tüzünataç'ın neyi kast ettiği ise merak konusu olmuştu.



Berrak Tüzünataç'ın cesur paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken güzel oyuncu Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tüzünataç, 'bla bla' pozları hakkında şunları söyledi:

'Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık.'