Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan radikal karar! Aşıklar ev arayışında

2016 yılında evlenen Berk Oktay ile Merve Şarağçıoğlu, bu yıl şubat ayında bir olaylı şekilde boşanmıştı. Oktay, boşandıktan sonra aradığı aşkı meslektaşında buldu. Yakışıklı oyuncu, bir dönem aynı dizide partneri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı.

EV ARIYORLAR



Ünlü oyuncu Berk Oktay, son rol aldığı dizinin çekimlerin Eskişehir'de olmasından dolayı İstanbul'daki evini kapatmıştı. Daha sonra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay, diziden ayrılık kararı alınca Eskişehir'den İstanbul'a döndü ve mecbur sevgilisinin evine taşınmak zorunda kaldı.



Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın haberine göre; Berk Oktay'ın ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşyaları eve sığmayınca yeni ev arayışına girmişler. Oktay ve Atiksoy, şimdilerde Zekeriyaköy'de ev bakıyorlarmış.



En son üç katlı bir villa beğenen ikili, fiyatta anlaşırlarsa Zekeriyaköy'e taşınacaklarmış.

