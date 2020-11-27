Berfu Yenenler'den karnı burnunda pozlar: Sürecin her gününden ayrı keyif alıyorum

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti. Çift, ilk çocukları Kuzey'i ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını açıklayan Yenenler, bebeğini kucağına almak için geri sayıma başladı.

"SÜRECİN HER GÜNÜNDEN AYRI KEYİF ALIYORUM"

Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, hamilelik pozunu yayınladı.

Yenenler, karnı burnunda olduğu karesine şu notu düştü: 22. haftaya hoş geldik. Hamile olmayı çok seven bir ben mi varım acaba? Yanaklarımın poğaçalaşması, karnımın yavaş yavaş çıkması, tekmeler... Sürecin her gününden ayrı keyif alıyorum.