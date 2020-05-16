Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan nereli, kaç yaşında?

Benimle Söyle yarışma programı Fox Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Enis Arıkan’ın hayatı ve biyografisi de ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aynalı Tahir, Çekirdek Aile, Genco gibi birçok dizide rol alan Enis Arıkan, asıl çıkışını Jet Sosyete dizisi ile yapmıştır. Peki, Benimle Söyle Sunucusu Enis Arıkan kimdir ve nereli? İşte merak edilenler..



ENİS ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Benimle Söyle sunucusu Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşında olan Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geldi.

Arıkan şimdilerde Benimle Söyle yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.