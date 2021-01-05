Benim Adım Melek 47.yeni bölüm fragmanı: Melek'e ne olacak?

Benim Adım Melek dizisinin bu hafta ekrana gelmesi beklenen 47. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Benim Adım Melek 47. yeni bölümünde olayların ardı arkası kesilmiyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Benim Adım Melek dizisi 47. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar haberimizde...



Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.



BENİM ADIM MELEK 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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BENİM ADIM MELEK 46.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Karadağlar ve Defne, Zümrüt’ün yüzüğü getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarlar…

Kadriye Hatice’nin haklı çıktığını söylemektedir. Kerem ve Emre, görüntüleri isteyen hoca karşısında ne yapacaktır?

Ömer, Zümrüt’ün sakladığı kayıp olan defterin peşine düşer. Melek, Defne’yi sakinleştirmeye çalışsa da Defne yerinde duramaz haldedir. Yüzüğün atılma sebebi olarak gördüğü Gülşad’la karşılaşan Defne ona hesap sorar.

Kenan ve Alpay’ın arası iyice gerilmeye başlamıştır. Kenan, Alpay’ın yaptıkları karşısında nasıl bir karar alır? Nefise aldığı hangi haber karşısında yıkılır?

Kerem, Sami’den kurtulduğunu düşünürken, Sami son bir hamle yapar. Bu hamle karşısında Kerem kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulur.

Defne, Ömer’le ilişkilerini yeniden kurduğunu düşünürken hiç beklenmediği bir durumla karşı karşıya kalır.

Seyit Ali Antep’e döndüğünde Cumali’ye emanet ettiği, darmadağınık olan durumlar karşısında ne yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK DİZİ KONUSU



Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.



BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

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