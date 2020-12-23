Benim Adım Melek 46. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek dizisi 45. son bölümde neler yaşandı?

Benim Adım Melek 46. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen Benim Adamı Melek dizisi 45. son bölüm nefes kesti. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Benim Adım Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Başrolünde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizi TRT 1'in bu sezondaki iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Benim Adım Melek her çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00’de TRT1'de

BENİM ADIM MELEK 46. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek dizisinin 46. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



BENİM ADIM MELEK 45. SON BÖLÜMDE



Defne, Ömer’in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne’yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer’in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne’nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer’in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem’i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek’in Alpay’a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay’ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne’nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan’a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan’a nasıl karşılık verecektir? Emre’nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad’ı Ömer’in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekiliyor.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

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