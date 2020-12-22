Benim Adım Melek'in Zehra'sı dizide neden yok? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benim Adım Melek dizisi oyuncularından Gamze Doğanoğlu, Zehra karakteriyle dikkat çeken isimler arasındaydı. Söz konusu gelen bilgilere göre, Benim Adım Melek dizisinin oyuncusu Çukur dizisine geçti.

TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, 2. sezonuyla da izleyicisine heyecan yaşatmaya devam ediyor. Dizinin reytingleri çok yüksek olmasa da belirli bir hayran kitlesinin vazgeçmediği bir yapım olarak ekrandaki varlığını sürdürüyor.

Diziye yeni heyecanlar katacak isimlerin yanı sıra bazı karakterler de ayrılmakta. Geçtiğimiz sezon başlayan dizide Zehra karakteri, izleyicilerin pek sevmediği bir karakterdi. Zehra’yı Gamze Doğanoğlu oynuyordu.

Genç oyuncunun bu kez Çukur dizisinde yer almaya başlayacağı öğrenildi. Kısa bir süre içinde ekrana gelmesi beklenen Gamze Doğanoğlu, Çukur’da sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Show TV’de Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur’un kadrosuna katılan Doğanoğlu’nun Yasmin isimli bir karakteri oynayacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından verdiği kulis bilgisinde Gamze Doğanoğlu’nun hayat vereceği Yasmin’in, Burak Dakak’ın oynadığı Akın Koçovalı ile yakınlaşması söz konusu olacak.

GAMZE DOĞANOĞLU KİMDİR?

1996 doğumlu genç oyuncu, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Mandalina oyunculuk atölyesinde oyunculuk dersleri aldı.

Reklam filmlerinde de rol alan Doğanoğlu ilk olarak 2018 yılında TRT1 için çekilen ve Bosna ve Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović’in ilk gençlik yıllarından itibaren hayatını anlatan dizide, Halida İzzetbegovic’i canlandırdı.

Aynı yıl Star TV’de yayınlanan Kalbimin Sultanı dizisinde Gülfidan rolünü oynadı.

Son olarak da TRT1’de yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Zehra karakterine hayat verdi.