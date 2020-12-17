Benim Adım Melek 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 44. son bölümünde neler yaşandı?

Benim Adım Melek dün akşam 44. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Reytinglerde yüksek sıralara çıkan Benim Adım Melek dizisi son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek dizisinin 45. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanlar haberimizde...

BENİM ADIM MELEK 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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BENİM ADIM MELEK 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Benim Adım Melek son bölümünde, Defne Ömer’in hiçbir şeyi hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken, Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamaktadır…

Suçu üstlenen Halil ve Mirza, Kenan’ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek midir?

Kollarında bayılan Funda’yı hastaneye götüren Melek neyi öğrenecektir?

Seyran’ın geçmiş hayatından yankılar yaşayan Mithat, Seyran ve Banu arasında kendini nasıl bir dengede bulacaktır? Mithat Seyran’a yardımcı olması için bir kalfadan bahseder.

Aslı’nın babası kızını götürmek için Antep’e gelir. Babası Aslı’yı bulabilecek midir?

Locada olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza’ya yöneltmiştir. Kimileri locanın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünür. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasındadır. Seyit Ali zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken dükkanı oğullarına emanet eder.

Melek’in söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda’ya çıkışır. Aslı’nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem bahisçilerden yakasını kurtarabilecek midir? Defne Ömer’e ulaşmaya çalışır, onun bu çabaları Ömer’de neye sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.