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  3. Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi! Herkes aynı yorumu yaptı

İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren Bengü, geçtiğimiz ağustos ayında anne olmuştu. Kızı Zeynep ile paylaşımlar yapan ama kızının yüzünü göstermeyen şarkıcı, son paylaşımında Zeynep’in yüzünü ilk kez gösterdi.

'İLK BAHARIMIZ'

Instagram hesabından eşi Selim Selimoğlu ve kızı ile birlikte mutlu aile pozunu paylaşan Bengü, “Bizim Zeynep’le ilk baharımız. Tüm çocukların hayatı bahar gibi geçsin” notunu düştü.

'ZEYNEP AYNI BENGÜ'

 Şarkıcının paylaşımını görenler Bengü'nün de çocukluk fotoğrafını buldu ve yan yana koydu. Anne-kızın fotoğrafını gören herkes, "Zeynep aynı Bengü" yorumunda bulundu.


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