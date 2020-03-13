Benan Mahmutyazıcıoğlu da konuştu! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan sonra flaş açıklamalar

2. Sayfa programına konuşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in kendisine eşinin fotoğrafını yolladığını söyleyerek, "Kocan yanımda" ifadelerini kullandığını belirtti. Ayrıca Benan Mahmutyazıcıoğlu şunları dile getirdi: "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı. Eşim 3 aydır sürekli bana, 'Büyük bir yanlış yaptım. Lütfen beni affet' diye yalvarıyor. 'Boşanma' diye dizlerimin önüne çöktü. 'Yalvarırım kendimi affettireceğim' dedi."

NE OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını geçtiğimiz günlerde canlı yayında itiraf etmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu da dün Instagram hesabında, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran sarışın bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Videoya düştüğü notla o kadının Ece Erken olduğunu ima eden Mahmutyazıcıoğlu, “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları" dedi. Ayrıca Benan Mahmutyazıcıoğlu, bu görüntülerle mahkemeye başvurup Ece Erken hakkında koruma kararı aldırdığını da açıkladı.

ECE ERKEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerin ardından Erken, Uçankuş TV'ye şunları söyledi: “Bunlar çok eski görüntüler. Hatta o aracın sahibiyle o görüntüleri daha sonra birlikte izleyip güldük.”

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU DA KONUŞTU

Olay sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlandı. Mahmutyazıcıoğlu, şunları dile getirdi: "Günah keçisi aranıyorsa burda suçlu benim. Ben kimsenin üzülmesini kırılmasını istemiyorum. Ben bir yerde yakalanmadım. Bu saatten sonra kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bana saldırmak prim yapmaz. Bu yüzden Ece'ye saldırıyorlar. Dün olmuş bir şey değil bu eski bir görüntü. Gülüp geçtiğim bir şey benim. Pişman değilim, arkasındayım. Herkes sussun, bu saatten sonra konuşan kötü niyetlidir, gaddardır. Bu işin arkasındayım. Hatasıyla sevabıyla arkasındayım."

ECE ERKEN SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN İSTİFA ETTİ!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarının ardından Ece Erken, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programına geldi. Programdan istifa ettiğini açıklayan Erken, "İstifa etmem istenmedi. Ama benim tatile ihtiyacım var. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. Şu saatten sonra kim ne konuşursa konuşsun, Şafak'ın da dediği gibi gaddarlık yapar. Şafak gereken cevabı kanunen verir."