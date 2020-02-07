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  3. Bekir Aksoy'un babalık heyecanı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Bekir Aksoy'un babalık heyecanı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Bekir Aksoy'un babalık heyecanı: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılışta sunuculuk yaptı. Aksoy, açıklamalarıyla hem güldürdü hem sevindirdi.

Set anılarını öğrencilerle paylaşan Bekir Aksoy, ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını söyledi. Geçtiğimiz sene meslektaşı Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine giren Aksoy, sevindirici haberi de verdi. Etkinliğe eşiyle birlikte katılan oyuncu, ikinci kez baba olacağını müjdeledi.

'HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK'

Duygularını paylaşan Bekir Aksoy, "Çok güzel bir duygu, heyecanla gün sayıyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Her gün eşimle birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Şu anda süreç normal ilerliyor. Oğlumuzu kucağımıza almak için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.


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