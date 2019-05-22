Begüm Kütük bebek' sorusu karşısında duygusal anlar yaşadı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Yaşaroğlu eşine kameralar önünde taç takarak jest yaptı.

Geçtiğimiz yıl 4 aylık hamileyken bebeğini kaybeden Begüm Kütük muhabirlerin 'yeniden anne olmak istiyor musunuz?' sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Kütük, gözyaşları içinde 'Allah isteyen herkese anne olmayı nasip etsin, böyle şeyler kısmet' açıklamasını yaptı.