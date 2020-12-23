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  • BBC spikeri canlı yayında fena yakalandı! Nasıl toparlanacağını bilemedi
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:58 | Son Güncelleme:

BBC spikeri canlı yayında fena yakalandı! Nasıl toparlanacağını bilemedi

İngiltere'nin uluslararası televizyon kanalı BBC'nin spikeri canlı yayın kazasına imza attı. Canlı yayında olduğunu unutan spiker esnerken görüntülendi. Spiker daha sonra canlı yayında yaşanan olayla ilgili özür diledi.

BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayın kazası yaşadı. Cnlı yayında olduğunu unutarak esneyen Ben Brown'un geriye doğru yaslandığı anlar ise kameraya yansıdı.

O an yayında İngiliz tarihiyle ilgili bir haber yayınlanırken Ben Brown canlı yayına yeniden geçildiğini fark etmedi. Yayına geçildiğini geç de olsa fark eden Ben Brown esnerken hemen ağzını kapatıp izleyenlere 'Affedersiniz' diyerek özür diledi.

Kısa bir anda olsa panik yapan spiker Ben Brown kendisin topladı ve haberlerini sunmaya devam etti. Ben Brown'un o halleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr&nbs

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