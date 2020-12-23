BBC spikeri canlı yayında fena yakalandı! Nasıl toparlanacağını bilemedi

BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayın kazası yaşadı. Cnlı yayında olduğunu unutarak esneyen Ben Brown'un geriye doğru yaslandığı anlar ise kameraya yansıdı.



O an yayında İngiliz tarihiyle ilgili bir haber yayınlanırken Ben Brown canlı yayına yeniden geçildiğini fark etmedi. Yayına geçildiğini geç de olsa fark eden Ben Brown esnerken hemen ağzını kapatıp izleyenlere 'Affedersiniz' diyerek özür diledi.

Kısa bir anda olsa panik yapan spiker Ben Brown kendisin topladı ve haberlerini sunmaya devam etti. Ben Brown'un o halleri sosyal medyada büyük ses getirdi.