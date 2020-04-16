Bahar Şahin'den şaşkına çeviren 'Zalim İstanbul' itirafı: Günlerce vicdan azabı çektim!

Oyuncu Berker Güven, YouTube’daki ‘Hoş Bi Sohbet’in ilk bölümüne rol arkadaşları Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey’i konuk etti. Güven, Bahar Şahin'e “En çok zorlandığın sahne hangisi?” diye sordu.

'ÇOK VİZCAN AZABI ÇEKTİM'

Güzel oyuncu soruyu, “Nedim’e eziyet ettiğim sahnelerden sonra günlerce kendime gelemedim. Çok vicdan azabı çektim" diye yanıtladı.

Ardından hayranları Bahar Şahin’e canlı yayında “Neden mutsuz görünüyorsunuz?" diye sordu. Genç oyuncu, “Hiç bilmediğim bir platformdayım. Yerimi yadırgadım. Ama mutsuz değilim. İlk başta biraz çekinip utandım, sonra açıldım. Kimse ile sorunum yok. Üçünü de çok seviyorum” diye yanıtladı.