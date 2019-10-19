Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı! 'Prim vermeyelim böylelerine'

Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı! 'Prim vermeyelim böylelerine'

Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı! 'Prim vermeyelim böylelerine'

Oyuncu Bade İşçil, geçen haftalarda birlikte görüntülendiği ve adı aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka hakkında konuştu. İşçil, kavga çıkaracak bir açıklamada bulundu.

Daha önce konu hakkında konuşan İşçil, “Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı” diyerek Aka gibi aşk iddialarını yalanlamıştı. Önceki gün oğlu Azur Sualp ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takılan İşçil, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Güzel oyuncu Kubilay Aka'yla ilgili sorular üzerine  “Çocuk var şu anda. Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” diyerek hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı!
Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Havanın içinde en çok bulunan gaz hangisidir? Yollarda, üstüne ışık vurduğu zaman parlayan trafik

İlk Osmanlı Kanunnamesini Hangi Padişah Düzenlemiştir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu