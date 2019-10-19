Bade İşçil'den şoke eden Kubilay Aka çıkışı! 'Prim vermeyelim böylelerine'

Daha önce konu hakkında konuşan İşçil, “Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı” diyerek Aka gibi aşk iddialarını yalanlamıştı. Önceki gün oğlu Azur Sualp ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takılan İşçil, tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Güzel oyuncu Kubilay Aka'yla ilgili sorular üzerine “Çocuk var şu anda. Gerek yok, prim vermeyelim böylelerine” diyerek hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.