Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem

"Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir mekanda yakınlaştığı ve öpüştüğü iddia edilen İşçil, ilk kez konuştu. İşçil iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı."

'İLERDE NE OLUR BİLEMEM'

"O gün Kubilay aradı, ‘Buluşup bir kahve içelim’ dedi, sonra da buluştuk. Sette de çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlığımızı daha da ilerletelim dedik. İlerde ne olur bilemem ama şu an tek aşkım oğlum."