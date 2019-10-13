Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem

Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem

Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem

Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Bade İşçil, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

"Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir mekanda yakınlaştığı ve öpüştüğü iddia edilen İşçil, ilk kez konuştu. İşçil iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı."

'İLERDE NE OLUR BİLEMEM'

"O gün Kubilay aradı, ‘Buluşup bir kahve içelim’ dedi, sonra da buluştuk. Sette de çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlığımızı daha da ilerletelim dedik. İlerde ne olur bilemem ama şu an tek aşkım oğlum."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem
Edis'in başı yapımcısıyla dertte!
Geçen hafta nişanlandılar, bu hafta evlendiler
Tüm dualarımız Mehmetçik için
Erkenci Kuş dizisiyle şöhreti buldu! Roma Havalimanı karıştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı ´HİSAR-A´ seri üretime geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı