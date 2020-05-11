Avatar Atakan matkapla tatlı yaptı

2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, kurabiye yaptı.

MİKSER YERİNE MATKAP KULLANDI

Eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için mutfağa giren Arslan, mikser olmadığı için onun yerine matkap kullandı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşan Avatar Atakan, şu ifadeleri kullandı:

Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama...

"ÇARELER TÜKENMEZ"

Ben de bari bir tatlı yapayım dedim. Niyetlendim mikser yok. El ile çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika. Ama çareler tükenmez Avatar burada. Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı, bence on numara oldu.