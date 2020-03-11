Atiye 2.sezon tarihi belli oldu! Atiye 2.sezon ne zaman? Atiye dizisi oyuncuları kimlerdir?

Atiye 2. Sezon ne zaman başlayacağı dizinin hayranları tarafından sık sık araştırılıyor. 190 ülkede yayınlanacak olan dizinin yeni sezonu merak ediliyor. Atiye dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizinin 3.sezon onayı aldığı duyuruldu. Peki, Atiye 2.sezon ne zaman? Netflix 2020 yılından yayınlanacak etkinliklerle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada Atiye'nin 2.sezon tarihide belli oldu. Netflix tarafından yapılan ikinci Türk yapımı dizisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye 2. Sezon tarihi belli oldu. Açıklamaya göre Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek.

ATİYE 3.SEZON İÇİN ONAY ALDI

Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beren Saat, Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Hazal Türesan, Tim Seyfi, Cezmi Baskın, Civan Canova, Meral Çetinkaya

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılının mart ayında çekimlerine başlanan dizinin, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekimleri gerçekleştirildi.