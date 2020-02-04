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  3. Aslı Bekiroğlu'ndan beklenen açıklama geldi!

Aslı Bekiroğlu'ndan beklenen açıklama geldi!

Aslı Bekiroğlu'ndan beklenen açıklama geldi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ilgili harekete geçti. Suç duyurusunda bulunan Bekiroğlu, yasal sürecin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:

Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.


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