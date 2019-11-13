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  3. Asker eğlencesinde dehşet saçan Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı!

Asker eğlencesinde dehşet saçan Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı!

Asker eğlencesinde dehşet saçan Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı!

Niğde Emniyet Müdürlüğü, şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlattı.

Şarkıcı Fatih Bulut'un Niğde’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.’nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır” denildi.

(İHA)


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