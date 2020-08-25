Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı geldi mi?

Netflix'in sevilen dizisi Aşk 101'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN?



Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 yeni sezon için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

NETFLİX AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?



Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu’nun Instagram’da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Ancak Aşk 101 yeni sezon fragmanı henüz gelmedi.

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık