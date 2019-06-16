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  3. Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste

Asena Atalay’ın babası Oktay Atalay, 2 milyon 850 bin liralık borcunu ödeyemedi. Tutuklanan baba Atalay, cezaevine gönderildi.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın babası Oktay Atalay, sahibi olduğu Massk Sahne adlı mekan için 2 milyon 850 bin lira borç aldı.

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste Baba Atalay, Nihan Honça'dan 2015'te aldığı paranın 950 bin lirasını ödeyebildi. Honça da Atalay hakkında icra takibi başlattı.

Borcunu taksitli olarak ödeyeceğini taahhüt eden Atalay, bir yılda sadece 100 bin lira ödeyebildi.

Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste Bunun üzerine Atalay, ödeme şartını ihlal suçundan üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asena Atalay'ın babası 1.5 aydır hapiste  Denizli'de yakalanıp tutuklanan Atalay, 1.5 aydır cezaevinde bulunuyor.

(Sabah)

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