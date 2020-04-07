Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7609
  • 7,3842
  • 359.382
  • 93458
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Arka Sokaklar'la yıldızı parlayan Pınar Aydın ikinci kez anne oldu

Arka Sokaklar'la yıldızı parlayan Pınar Aydın ikinci kez anne oldu

Arka Sokaklar'la yıldızı parlayan Pınar Aydın ikinci kez anne oldu

Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Aydın, Ağustos 2015'te Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evliliği ve Ayaz adında bir erkek bebeği olan Pınar Aydın'dan güzel haber geldi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aydın, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Tam bir haftalık olduk. Hoş geldin bebeğim Uğur Berk' notunu düştü.


Bakan Koca Açıkladı! Koronavirüsün Türkiye ve Avrupa'daki seyri...

Bakan Koca Açıkladı! Koronavirüsün Türkiye ve Avrupa'daki seyri...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karantina günlerinde en çok hangi yemekler paylaşıldı?

Türk bilim insanları havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdi