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  • Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşık oldu! Gönlünü Dilara Aksüyek'e kaptırdı
04 Kasım 2020 Çarşamba 08:12 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşık oldu! Gönlünü Dilara Aksüyek'e kaptırdı

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşık oldu! Gönlünü Dilara Aksüyek'e kaptırdı

Arka Sokaklar'ın genç oyuncularından Onur Bay, gönlünü meslektaşı Dilara Aksüyek'e kaptırdı. Ceyhun Mengiroğlu ile uzun soluklu ilişkisi kısa süre önce sona eren Aksüyek, önceki akşam yeni sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ekranların güzel oyuncusu Dilara Aksüyek, önceki gece aşka geldi. Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisi sona eren Aksüyek, gönlünü yine bir meslektaşına Onur Bay'a kaptırdı.

AŞKA GELDİ

Takvim'in haberine göre güzel oyuncu, önceki akşam kendisinden 10 yaş küçük olan Bay'ı kimseye aldırmadan öpücüklere boğarken objektiflere takıldı.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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