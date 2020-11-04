Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşık oldu! Gönlünü Dilara Aksüyek'e kaptırdı

Ekranların güzel oyuncusu Dilara Aksüyek, önceki gece aşka geldi. Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ile uzun süreli ilişkisi sona eren Aksüyek, gönlünü yine bir meslektaşına Onur Bay'a kaptırdı.

AŞKA GELDİ

Takvim'in haberine göre güzel oyuncu, önceki akşam kendisinden 10 yaş küçük olan Bay'ı kimseye aldırmadan öpücüklere boğarken objektiflere takıldı.