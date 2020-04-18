Anıl Altan'dan Pelin Akil'e: İyi ki ben bu hayattayken doğmuşsun...

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan çift, kutlama fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı. Anıl Altan eşinin yeni yaşı için ayfasında romantik bir mesaj yayınladı...

"Güzel kalbi gözlerinden taşıp suratına yansıyan güzeller güzeli karım, aşkım, miniğim...Hayatımda seninle olduğum için çok ama çok şanslıyım..iyi ki doğmuşsun... Seninle beraber bambaşka bir hayatımız daha doğdu, iyi ki doğmuşsun ki canımızdan canlar doğdu, iyi ki doğmuşsun ki her güne beraber başlayabiliyoruz, iyi ki doğmuşsun ki seni her gün yaşayabiliyorum, iyi ki doğmuşsun ki hayaller kurabiliyorum..."

"İyi ki doğmuşsun sen... Minik kızlarımız, ailemizle nice mutlu “sen”li senelere... İyi ki ben bu hayattayken doğmuşsun...(yemek yapma konusunda üşengeç olan ben konu sen olunca bu pastayı şevkle yaptım)"

Pelin Akil'den doğum günü mesajlarına karşılık gecikmedi:

"İyi ki doğdum, iyi ki doğurdun...İyi ki doğurdum, şu salgın bi an önce gitsin dünyamızdan o ayrı da ne güzel duygular hatırlattı bize. Evde doğum günü kutlamak ne kadar güzelmiş, o hazırlık, evi süslemek, o tatlı telaş. Özümüze çekilmek iyi de gelmedi mi? Ben tabi ki bu sürecin bitmesini canı gönülden istiyorum ama evimizde de mutluyum."

"Akşam saatleri dışında 1 gün bile gündüz tv açmadık, tabletimiz zaten yok, telefon bazen alıp götürüyor bizi ama o da çocukların yanındayken değil, yapacak şey yok dediğimiz an aslında yapacak bir sürü şeyin olduğunu keşfettiğimiz zamanlar. Bu şahane pastamın mimarı biricik canım kocam, iki gün uğraştı ve ne keyifliydi mutfakta, iyi ki varsın sevgilim. İyi ki “biz”. Mis kokulu kızlarımla da geçirdiğim ilk doğum günüm, annem de yanımda, daha ne isterim şükür. en özeli, en mutlusu... Daha nicelerine.Hep yan yana can cana sağlıkla kalalım."