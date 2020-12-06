Almeda Abazi'den şaşırtan yanıt: Son üç aydır sadece muzla besleniyorum
Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik yürüten Almeda Abazi bir takipçisine verdiği yanıt ile sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Abazi, mide bulantısının geçmediğinden yakındı ve üç aydır sadece muzla beslendiğini dile getirdi.
Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı. İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Abazi, bulantısının geçmediğini ve üç aydır sadece muzla beslendiğini söyledi.
Abazi, bir takipçisinin, “Bulantın için muz yiyebilirsin. İyi geliyor bulantıya yani hamileler için geçerli mi bilmem ama iyi geliyor” yorumuna, “Son üç aydır sadece muzla besleniyorum desem. Annem diyor ki, ‘Yakında ağaçlara tırmanacaksın’” sözleriyle, maymun ve gülen surat emoji koydu. Abazi’nin bu yorumu takipçilerini hem güldürdü hem de şaşırttı.
YOUTUBE KANALINI ASKIYA ALDI
Oyuncu, “YouTube desem. Var mı bir gelişme, açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Çekimlere bile başlamıştım ama maalesef durdurmak zorunda kaldım. Halsizliğimden ve bulantıdan dolayı sürekli yatıyorum. Umarım bu durum geçicidir” yanıtını verdi.