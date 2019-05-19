Alişan'ın eşi Buse Varol eridi! Doğumdan sonra bakın kaç kilo vermiş...

Geçtiğimiz şubat ayında da bebeklerini kucağına alan Buse Varol hamilelik döneminde 27 kilo almıştı. Ünlü oyuncu Buse Varol doğum sonrası fazla kilolarını hızlı bir şekilde verdi. Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Buse Varol 20 kilo verdiğini, 7 kilo fazlası olduğunu açıkladı.







Alişan’ın eşi Buse Varol ayrıca takipçisinin sorduğu “Çift olarak yapmacık olduğunuz söyleniyor” sorusuna Herkes görmek istediği gibi bakar karşı tarafa , hep kendinden bir şeyler görmeye çalışır. Bizim yapmacık olduğumuza inanlar öyle inanmaya devam etsin. Olumlu yorumlar ve fikirler olduğu kadar olumsuzluklar da olacak" diye cevap verdi.