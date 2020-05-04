Alişan ve Buse Varol o yorumlara sitem etti: Büyük evde oturuyorsak kime ne!

Şimdilerde koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiren çift, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Sosyal medyanın gazabına uğrayan isimlerden olan çift, şu sözlerle dert yandı:

Alişan: Evde yaptığımız paylaşımlara bile laf ediyorlar. Paylaşım yapmaya korkar olduk. Neymiş efendim, çok büyük evde yaşıyormuşuz da onlar küçücük evlerde yaşıyormuş. 23 yıl aralıksız, köpek gibi çalıştım. Büyük evde oturuyorsam kime ne! Nasıl bir evde yaşadığım kimi, niye ilgilendirir? Keşke herkes eşit şartlarda para kazanabilse ama dünyadaki eşitsizliğin suçlusu ben değilim.

Buse Varol: Ayrıca ilk evlendiğimizde bir apartman dairesinde oturuyorduk. Şimdi de kiradayız. Bunun açıklamasını yapmak da acı bir durum.