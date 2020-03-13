Alişan önce ifşaladı, sonra isyan etti: Allah aşkına yapmayın!

Ünlü şarkıcı Alişan, bir hayranından gelen “Ev alacağım, 500 bin lira borç verir misin? Aylık 1.200 lira taksitle borcumu öderim” isteği karşısında çok öfkelendi.

'BENİ EVDE PARA BASAN BİRİ GİBİ Mİ GÖRÜYORSUNUZ?'

O mesajı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Alişan, "Arkadaşlar Allah aşkına yapmayın. Siz beni banka ya da evde para basan biri gibi mi görüyorsunuz! Yardım istekleri ne hale geldi. 500 bin lira için ev kredisi istiyorlar. O taksit 450 ay sürer!” dedi. Ünlü şarkıcının haklı isyanına takipçileri de destek çıktı.