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  3. Alişan, İmamoğlu iddialarına ateş püskürdü

Alişan, İmamoğlu iddialarına ateş püskürdü

Alişan, İmamoğlu iddialarına ateş püskürdü

Şarkıcı Alişan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde İstanbul'da vergi vermemek için gayrimenkullerini satışa çıkardığı iddialarına sert çıktı.

Alişan, sosyal medyada bir kullanıcının ortaya attığı Ekrem İmamoğlu iddialarını sert bir şekilde yalanladı.

"ALİŞAN VERGİ ÖDEMEYECEK"

Sevilen şarkıcı, "Gayrimenkullerini satılığa çıkarmış Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, İstanbul'da vergi vermek istemiyormuş Alişan. Size müjde veriyorum Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda vatandaşlıktan çıkacak" iddiasını Instagram hesabından paylaştı.

"KANSIZLAR, ZAVALLILAR"

Alişan hakkında ortaya atılan bu iddiaya, "Benim böyle bir şey söylemeyeceğimi ve yapmayacağımı beni Allah'a şükür 24 senedir tanıyanlar bilirler. Ama sosyal medyada bu ve bunun gibi birtakım haberleri gerçekmiş gibi yayan şerefsizler, kansızlar ve mahkemede uzlaşmak için yalvaran zavallılar. Ben burada doğdum, yaşıyorum ve burada öleceğim" diyerek sert çıktı.

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