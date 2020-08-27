Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3547
  • 8,7241
  • 456.041
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ali Atay ve Begüm Birgören'li Osman Sekiz filminde Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesi için 350 bin euro istedi
27 Ağustos 2020 Perşembe 22:01 | Son Güncelleme:

Ali Atay ve Begüm Birgören'li Osman Sekiz filminde Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesi için 350 bin euro istedi

Ali Atay ve Begüm Birgören'li Osman Sekiz filminde Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesi için 350 bin euro istedi

Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü.

Ali Atay ile Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Mike Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti. 

Osman Sekiz filminin yapımcısı Ömer Kaya, Mike Tyson’ın menajeriyle görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladı.

Gülşen ve Edis güçlerini birleştirerek 'Nirvana'ya ulaştılar

YKS'ye giren Reynmen üniversite sınavlarını kazanamadı! Bu sefer kaybetti

Aşk101'in Burcu'su Pınar Deniz ile Kemal'i Kaan Urgancıoğlu'ndan yeni dizi! Ünlü oyuncular 'Rekabet'te başrol oynayacaklar

Mandıra Filozofu filmiyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın YouTube filmi ‘Maskeler de Düşer' yayına girdi

Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan 'NBA' açıklaması: Siyasi bir örgüt haline geldi!
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Trump'ın kararı sonrası Walmart ve Microsoft'tan TikTok hamlesi... İş birliği yapacaklar!
FORMULA 1 TÜRKİYE'DE

FORMULA 1 TÜRKİYE'DE

28 Ağustos 2020 Cuma hutbe konusu: Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti

28 Ağustos 2020 Cuma hutbe konusu: Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler