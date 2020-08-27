Ali Atay ve Begüm Birgören'li Osman Sekiz filminde Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesi için 350 bin euro istedi

Ali Atay ile Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Mike Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti.

Osman Sekiz filminin yapımcısı Ömer Kaya, Mike Tyson’ın menajeriyle görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladı.

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