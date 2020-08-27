27 Ağustos 2020 Perşembe 22:01 | Son Güncelleme:
Ali Atay ve Begüm Birgören'li Osman Sekiz filminde Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesi için 350 bin euro istedi
Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü.
Ali Atay ile Begüm Birgören’in başrollerinde yer aldığı Osman Sekiz filmindeki 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Mike Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti.
Osman Sekiz filminin yapımcısı Ömer Kaya, Mike Tyson’ın menajeriyle görüşmelerin olumlu gittiğini açıkladı.