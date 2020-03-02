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  3. Aleyna Tilki'ye büyük şok! 'Yalan' şarkısının klibi her an kapatılabilir

Aleyna Tilki'ye büyük şok! 'Yalan' şarkısının klibi her an kapatılabilir

Aleyna Tilki'ye büyük şok! 'Yalan' şarkısının klibi her an kapatılabilir

Genç popçu Aleyna Tilki'nin hafta içi yayınlanan “Yalan” adlı klibine YouTube üzerinden saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Çok sayıda dislike alan klip hakkında ünlü şarkıcı inceleme talebinde bulundu. Bu olaylar üzerine bir milyonun üzerinde izlenme sayısı olan klibin videosunun her an kapatılabileceği düşünülüyor.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2014 yılında Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır. Yarışmada, Gesi Bağları isimli şarkıyı seslendirmiş ve tüm jürilerden tam not almıştır. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başlamıştır.

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın “Cevapsız Çınlama” adlı single'ında vokal olarak yer aldı ve YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını aldı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Aleyna Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı “Sen Olsan Bari”yi yayınladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu. 2018 yılında Emrah Karaduman ile birlikte Yalnız Çiçek ve Dipsiz Kuyum klibini çekti.

Single'ları:

2016 – Cevapsız Çınlama
2017 – Sen Olsan Bari
2018 – Yalnız Çiçek
2018 – Dipsiz Kuyum

Televizyon:

2014 – Yetenek Sizsiniz Türkiye

Video klipleri:

2016 – Cevapsız Çınlama
2017 – Sen Olsan Bari
2018 – Yalnız Çiçek
2018 – Dipsiz Kuyum


Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
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