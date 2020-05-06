Aleyna Tilki'nin paylaşımı kafaları karıştırdı: Sokağa çıkma yasağını mı deldi?

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesi, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de etkiledi. 20 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla akıllara 'yasağı mı deldi?' sorusunu getirdi.

Instagram hesabından çiftiliği andıran alandan bir eşekle videosunu paylaşan Aleyna Tilki, altına “İlk eşek arkadaşım” notunu düştü. Takipçileri tarafından gönderinin altına binlerce yorum yağdı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" diye bir paylaşım yapmıştı.