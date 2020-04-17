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  3. Aleyna Tilki'nin karantina pozu sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin karantina pozu sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki'nin karantina pozu sosyal medyayı salladı!

Genç popçu Aleyna Tilki, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağına takılınca kendini evde karantinaya aldı. İlginç paylaşımlara imza atan Tilki, bu kez de küvete külotlu çorabıyla girdi.

Aleyna Tilki, yeni tip corona virüsü salgını sırasında izolasyonda yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Karantina paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Tilki, sosyal medya sayfasından küveti onlarca ördekle donattığı fotoğraflarını paylaştı.

KÜVETİNİ OYUNCAKLARIYLA DOLDURDU

Evinde külotlu çorabıyla küvete girip poz veren Aleyna Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurdu.


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