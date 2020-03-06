Aleyna Tilki'den 'Yalan' eleştirilerine yanıt: Olması gereken oldu!

19 yaşındaki popçu, söz ve müziğine imza attığı, klibinde de yönetmen koltuğuna oturduğu 'Yalan' adlı şarkısının yeterli tepkiyi almadığı yönündeki yorumları değerlendirdi.

Milliyet'in haberine göre; Aleyna, "Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili çok paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu, o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor. Amacım bu şarkıda herkesin zevki değildi, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim" dedi.

'BİZİM GİBİ PROFESYONEL DEĞİLLER'

Babasının sosyal medyada şarkıcı Aynur Aydın ile ilgili yaptığı yorumlar hakkında Aleyna Tilki, "Anneler ve babalar çocuklarına karışır. Bir yanlış yaparlarsa aramızda konuşuruz. Onlar anne ve baba. Bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler" ifadelerini kullandı.