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  3. Aleyna Tilki'den sürpriz karar: Kapattı

Aleyna Tilki'den sürpriz karar: Kapattı

Aleyna Tilki'den sürpriz karar: Kapattı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken, son hamlesiyle hayranlarını şaşırttı. Tilki, Twitter hesabını kapatarak gündem oldu.

Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki'den sürpriz bir hamle geldi.

Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle, Amerika'daki hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

Kısa bir süre önce 19 yaşına giren genç popçu, Twitter hesabını kapattı. Tilki'nin hesabını neden kapattığı ise merak konusu oldu.

 

 

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