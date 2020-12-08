AKUT'a özel bağış yayını... Ünlüler ‘şimdi sıra bizde' diyor

Ünlüler, Türkiye’nin arama kurtarma alanında ilk sivil toplum örgütü olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) için ‘şimdi sıra bizde’ diyor. Ünlüler, her tür felakette ilk harekete geçen ve yardımımıza koşan derneğin daha etkin bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesine katkıda bulunmak adına destek yayını gerçekleştirecek. Etkinlik AKUT’un resmi Instagram hesabından 13 Aralık’ta düzenlenecek.

ÇEVRİMİÇİ KONSER



Piyanist Emir Ersoy’un moderatörlüğünde gerçekleşecek organizasyona Bengü, Cansel Elçin, Çağlar Çorumlu, Danilo Zanna, Defne Samyeli, Doğa Rutkay, Doğu Demirkol, Erkan Kolçak Köstendil, İbrahim Büyükak, Kaan Sekban, Kaan Tangöze, Mert Fırat, Reha Özcan, Salih Bademci ve Şevval Sam gibi ünlü isimler katılacak.