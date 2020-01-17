Aka Sokaklar 538. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yine aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Tarık, Zeliha’dan gizli bir bilgi almak için kızı tehdit eder. Zeliha bu sefer Tarık’ın tehditlerine boyun eğmez ve ekiple bu bilgiyi paylaşır. Ekip, Tarık’a tuzak kurar; ancak, sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 538. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 537. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sivil toplum gönüllüsü Herman’ın kilisede cenazesi yapılır. Cenazeyi uzaktan izleyen Abdülbaki yakalanır ve sorgulanır. Herman’ın çalışanı olduğunu söyler. Ancak onun radikal bir örgüt için çalıştığını ve aralarının bozuk olduğunu anlatır. Tarık ile Herman’ın bağlantısının ne olduğu sorulduğunda ise; “Tarık’ın örgüt listesini ele geçirmek istediği” için görüştüklerini söyler. Herman ölmeden önce listeyi kasada saklamıştır. Aynı zamanda Türkiye’deki Nevres isimli örgüt üyesinden bahseder. Herman’ın Türkiye’de irtibatta olduğu kişi Nevres’tir. Abdülbaki kendini masum gösterir ve Herman’ı suçlar. Nevres’e ulaşılır. Nevres terör örgütü lideridir.

Arif Müdür, Bahar’ın Hakan’dan dolayı başına gelenlere sinirlenmiştir ve Hakan’ın meslekten atılmasını istemiştir. En sonunda Narkotiğe gönderilmesine ikna olmuştur. Bahar şaşkındır. Küçük bir mahallede enteresan cinayetler işlenip, büyükbaş hayvanlar kaçırılmaya başlamıştır. Ekip olaya müdahale ettiğinde Bahar tek başına bir ahırda yangının içinde kalır. Bu sırada yakın bir mevkii de görevli olan Hakan, ahırdaki dumanları görünce yardıma koşar. Bahar’ın hayatını kurtarmak için adeta savaşır.

Selin Mehmet’in oğlu Kerem’in doğum gününe davetlidir. Mesut da Selin’le plan yapmak ister. Selin’in, Kerem’in doğum gününe gideceğini öğrenip görüşemeyeceklerini anladığında canı fena halde sıkılır. Doktor Mehmet ve oğlu Kerem bir anda nasıl hayatlarına dahil olmuştur?

Tarık, Zeliha’dan gizli bir bilgi almak için kızı tehdit eder. Zeliha bu sefer Tarık’ın tehditlerine boyun eğmez ve ekiple bu bilgiyi paylaşır. Ekip, Tarık’a tuzak kurar; ancak, sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.