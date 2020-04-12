Ajda'dan hayranlarına 'kurallara uyun' çağrısı: Harika günlerde buluşacağız

Sanatçı Ajda Pekkan, salgın nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Sağlık Bakanlığı’na ve sağlık çalışanlarına minnetini dile getirdi: “Bütün dünyayı etkisi altına alan salgını ben de ilk günden beri büyük bir tedirginlikle izliyorum. Aşısı ve ilacı henüz bulunmayan covid-19 virüsüne karşı ülkemizde de büyük bir özen ve ihtimamla mücadele eden başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’na çok teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçte bizlere, aralıksız hizmet vermeye çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve hayatın devam etmesi için çabalayan, didinen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

ŞİMDİ EVDE KALMA ZAMANI

Sevenlerinden evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Pekkan, “Bu mücadelede bize düşen ise mümkün oldukça evlerimizde kalıp bulaşıcılığı en aza indirmek.

Tüm sevenlerimden ricam bu süreci, kurallara uyarak, kişisel hijyene, sosyal mesafeye dikkat ederek ve en az temasla geçirmeleri. Şimdi evde kalma zamanı, yakında harika günlerde tekrar beraber olacağımızdan hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.