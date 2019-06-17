Ajan Cansu'dan ilk görüntüler 

'Leon' başta olmak üzere pek çok önemli yapıma imza atan Fransız yönetmen Luc Besson’un son filmi ‘Anna’da rol alan Cansu Tosun’un görüntüleri ortaya çıktı. 20 Haziran’da vizyona girecek olan projede ajan karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, farklı bir rolle seyircisini selamlayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans gibi dünyaca ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı filmdeki sahnelerinin çekimi için Paris’e giden Tosun, hem Luc Besson’la çalışma hayalini gerçekleştirdiğini hem de ‘Anna’nın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.