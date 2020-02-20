Ahmet Kural alkollü şekilde kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreli el konuldu

Son dakika haberine göre Ahmet Kural trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural İstanbul Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasına karıştı. Edinilen bilgiye göre Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken ünlü oyuncu Çengelköy Polis Merkezine götürüldü. Burada ifade veren Kural'ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu.