Ahmet Kural alkollü şekilde kaza yaptı! Ehliyetine 6 ay süreli el konuldu
Ünlü oyuncu Ahmet Kural trafik kazası geçirdi. Son dakika haberine göre Altunizade'de içerisinde Ahmet Kural'ın da bulunduğu 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezine getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi.
Son dakika haberine göre Ahmet Kural trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncu Ahmet Kural İstanbul Altunizade'de 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasına karıştı. Edinilen bilgiye göre Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken ünlü oyuncu Çengelköy Polis Merkezine götürüldü. Burada ifade veren Kural'ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu.