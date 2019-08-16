Adriana Lima'dan Emir Uyar'a mesaj var

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Lima, Türk sevgilisi Emir Uyar'a da sosyal medya hesabından bir mesaj gönderdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Adriana Lima'dan Emir Uyar'a mesaj var

Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra bu kez de Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte olmaya başlayan Adriana Lima, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

ABD vatandaşlığına hak kazanan Lima, avukatıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" mesajıyla duyurdu. Lima, bu süreçte kendisine destek olan avukatına da teşekkür etti.

Bu yıl Victoria's Secret'tan emekli olan Lima, bir başka postunda da sevgilisi Emir Uyar'a mesaj gönderdi. Lima, Bahia Lounge'un bir parçasını içeren sözler önünde çektiği fotoğrafını sevgilisini de etiketleyerek paylaştı.

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