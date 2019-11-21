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  3. Adriana Lima kendisini Khaleesi'ye benzetti! Son görüntüsü olay oldu

Adriana Lima kendisini Khaleesi'ye benzetti! Son görüntüsü olay oldu

Adriana Lima kendisini Khaleesi'ye benzetti! Son görüntüsü olay oldu

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından sarı saçlı bir fotoğraf paylaştı. Kendisini Khaleesi'ye benzeten Lima takipçilerini şaşırttı.

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Game Of Thrones dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği Khaleesi karakteri ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak dizideki çıplak sahneleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Clarke, kendisinden hala söz ettirmeye devam ederken Adriana Lima’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

‘YENİ KHALEESİ ADRİANA LİMA OLDU’

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla ülkemizde de uzun bir süre magazin sayfalarında konuşulan Lima, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın üzerine Khaleesi yazdı. Sapsarı saçları ve renkli gözleriyle gerçekten de Emilia’nın hayat verdiği Khaleesi karakterine benzeyen Adrina hakkında ‘Yeni Khaleesi Adriana Lima oldu’ şeklinde yorumlar yapıldı.


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