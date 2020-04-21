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  3. Acun Ilıcalı'nın keyfi yerinde! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını ilk kez paylaştı

Acun Ilıcalı'nın keyfi yerinde! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını ilk kez paylaştı

Acun Ilıcalı'nın keyfi yerinde! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile fotoğrafını ilk kez paylaştı

Acun Ilıcalı, bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile olan fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesi üzerine Survivor için gittiği Dominik'te kalarak Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı'nın, sosyal medya hesabındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu son paylaşımı dikkat çekti.

ACUN'UN KEYFİ YERİNDE

Ilıcalı, sık sık ünlü arkadaşlarını ağırladığı sürat teknesinde tur atarken çekilmiş olduğu bir fotoğrafı Instagram'da yayınladı.

Acun Ilıcalı, bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile olan fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmış oldu.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçileri de "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumlarında bulundu.


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