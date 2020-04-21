Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim açıklandı mı? Kim gitti?

Tv8 ekranlarının başarılı yarışması Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor. “Survivor’da elenen isim kim oldu?” sorusu da izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. Yarışmanın yeni eleme sistemi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Önceki bölümlerde oynanan ilk dokunulmazlık oyu sonrası eleme adayları gönüllüler takımından Barış ve ünlüler takımından Ezgi olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli olacak. Haberimiz içerisinden “Survivor’da kim elendi?” sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da haftanın ilk eleme adayları yarışmanın önceki bölümlerinde belli olmuştu. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımından Barış Murat Yağcı ile ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylama sonuçları sonrası belli olacak.

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SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da elenen isim henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.