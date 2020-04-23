Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma 4 hafta önce izleyicilerle 74. bölümüyle buluşmuştu. Dizinin 75.bölümünün çekimleri sırasında da koronavirüs salgını nedeniyle sette çalışmalar durdurulmuştu.

Dizi ile birlikte popülerliğini artıran Eda Ece, instagram hesabından Yıldız karakterini çok özlediğini belirten bir mesaj paylaştı. Karantina nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu, şimdilerde ilk bölümden itibaren yeniden diziyi izlemeye başlayacağını duyurdu.

Birçok hayranı da Eda Ece gibi Yasak Elma dizisini çok özlediklerini belirten yorumlar yaptı. Eda Ece’nin Yıldız hatırlatması takipçileri heyecanlandırdı, yeni bir gelişme olup olmadığı merak edildi.

“Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hepinizi öptüm” diye mesaj bırakan Eda Ece’nin herhangi bir zaman vermemesi de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu mesajında “Yıldız’ı oynamayı özledim, evde rengimiz soldu. Yasak Elma izlemeye 3. Sezon 1. bölümden başlarım bugün. Ya da dur ya en baştan alayım. 75 bölüm çektik dile kolay” diye yazdı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizilerinden Yasak Elma, en son 74. bölümüyle 3 hafta önce ekranlara geldi ve sonrasında yeni bölümler olmadığı için dizi hayranlarına bir süreliğine veda etmek durumunda kaldı.

Dizide Ender karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam, instagram üzerinden katıldığı canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.Bu sorulardan birisi de Yasak Elma’nın ne zaman ekrana döneceği şeklindeydi.

Şevval Sam, “Çok yakın temasımız oluyor.Bu da çok hızlı bulaşabilen bir virüs.O yüzden herkesin birbirine, kendisi ile birlikte karşısındakini korumak için bu izalasyon sürecini yaşaması gerekiyor. Biz de o yüzden setlere ara verdik” açıklamasını yaptı.